Станислав Черчесов: «У сборной России дзюбозависимость, у «Барсы» – мессизависимость. Команда всегда зависит от лидера»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение о том, что команда зависит от форварда .

– По возвращению Дзюбы в сборную у вас не было сомнений?

– Мы изначально дали четкую позицию, что он не поехал с нами только на один ноябрьский сбор. А заголовки: «Черчесов выгнал Дзюбу»… Ясно же сказали, что на него рассчитываем.

– А вы говорили Дзюбе, что рассчитываете на него, несмотря на хайп вокруг скандального видео?

– Работа тренера – подготовить футболиста и поставить задачу на конкретный матч. Его дело – забить. Это и есть уважение.

Зачем мне разбрасываться комплиментами, а потом оставлять его в запасе? Что игрок подумает в такой ситуации?

– Не было мыслей все-таки взять Дзюбу и на предпоследний сбор, но оставить его без капитанской повязки на те три матча?

– Когда много матчей, то футболисты могу приехать действительно уставшими. На сборе в октябре было то же самое. Ваши коллеги писали: «Почему он играет, если он уставший».

Думаете, в ноябре ситуация изменилась? Еще месяц играли в плотном графике, и тут не стать более свежим. А там еще эта ситуация.

Как бы он нам помог? Если бы Дзюба был свежий и летал по полю, то это была бы другое дело.

– Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?

– Любая команда зависима от лидера. имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича, – сказал Черчесов.

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