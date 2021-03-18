Мусаев после 0:5: «Готов оставить пост, если так будет лучше для команды. Ответ руководства «Краснодара» вы слышали»

Главный тренер «Краснодара» назвал причины разгромного поражения от (0:5) в 24-м туре , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Проиграли в первую очередь из-за того, что психологически не были одной командой. Не выполняли необходимый объем в атаке, в обороне, в переключениях. Из этих мелочей сложилось, что пропустили столько.

Виноваты в этом только мы сами. Я как тренер отвечаю за результат и те вещи, которые я перечислил. Хочу извиниться перед болельщиками, они не заслуживают такого качества и результата.

После матча со «Спартаком» (1:6) я разговаривал с руководством, говорил, что готов оставить пост сегодня же, если так будет лучше для команды. Ответ вы слышали.

Дорожу своей работой, это мой клуб, город. Я мечтаю, чтобы дать победы, добыть первые трофеи

Эта ситуация меня категорически не устраивает. Вы думаете, что я сижу спокойно, держусь за место, нахожу аргументы? Понимаю, что когда не выигрываем, это вина тренера, третьего не дано. Но я не могу сейчас говорить о том, о чем должен поговорить с президентом», – сказал тренер.

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