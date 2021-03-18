«Краснодар» впервые пропустил 5 голов на новом стадионе – от «Ахмата»

на выезде разгромил «Краснодар» (5:0) в 24-м туре .

«Быки» впервые пропустили 5 голов на стадионе .

Ранее были поражения в чемпионате России – от «Спартака» (1:4, сезон-2017/18) и «Зенита» (2:4, сезон-2019/20) – и в нынешней Лиге чемпионов – от «Челси» (0:4).

Отметим, что в чемпионате России более 4 голов «Краснодар» также не пропускал на стадионе «Кубань», где играл до строительства новой арены.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ