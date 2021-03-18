«Краснодар» впервые пропустил 5 голов на новом стадионе – от «Ахмата»

«Ахмат» на выезде разгромил «Краснодар» (5:0) в 24-м туре РПЛ.
«Быки» впервые пропустили 5 голов на стадионе «Краснодар».
Ранее были поражения в чемпионате России – от «Спартака» (1:4, сезон-2017/18) и «Зенита» (2:4, сезон-2019/20) – и в нынешней Лиге чемпионов – от «Челси» (0:4).
Отметим, что в чемпионате России более 4 голов «Краснодар» также не пропускал на стадионе «Кубань», где играл до строительства новой арены.
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Сорокин, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Вильена (Ольссон, 54), Газинский (Сулейманов, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вандерсон (Ари, 72), Берг.
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Ахмат –
Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Ненахов, Швец, Тимофеев (Анхель, 75), Исмаэл (Адуев, 75), Харин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Ильин (Альмаши, 60).
- Предупреждения:
- Классон (35), Чернов (81), Швец (82), Ари (83), Сулейманов (90).