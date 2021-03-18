«Краснодар» впервые пропустил 5 голов на новом стадионе – от «Ахмата»

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«Ахмат» на выезде разгромил «Краснодар» (5:0) в 24-м туре РПЛ.

«Быки» впервые пропустили 5 голов на стадионе «Краснодар».

Ранее были поражения в чемпионате России – от «Спартака» (1:4, сезон-2017/18) и «Зенита» (2:4, сезон-2019/20) – и в нынешней Лиге чемпионов – от «Челси» (0:4).

Отметим, что в чемпионате России более 4 голов «Краснодар» также не пропускал на стадионе «Кубань», где играл до строительства новой арены.

Краснодар – Ахмат 0:5 (0:1, 0:4)
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Харин, 0:2 – 49 Семенов, 0:3 – 51 Бериша, 0:4 – 68 Бериша, 0:5 – 90, автогол Ионов.
КраснодарСафонов, Сорокин, Смольников (Ионов, 13), Мартынович, Чернов, Вильена (Ольссон, 54), Газинский (Сулейманов, 54), Кабелла, Классон (Камболов, 73), Вандерсон (Ари, 72), Берг.
АхматГудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов, Ненахов, Швец, Тимофеев (Анхель, 75), Исмаэл (Адуев, 75), Харин (Быстров, 60), Янку (Бериша, 37), Ильин (Альмаши, 60).
Предупреждения:
Классон (35), Чернов (81), Швец (82), Ари (83), Сулейманов (90).

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