В «Ливерпуле» думают, что Салах хочет получить новый вызов в другом клубе. Игрок не давал понять, что желает уйти

Будущее нападающего в под вопросом.

Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, в клубе растет ощущение, что египтянину нужен новый вызов в другой команде. Посредники, которые ранее сотрудничали с «Ливерпулем», в частном порядке выразили уверенность в том, что уход Салаха в другой клуб возможен.

В «Ливерпуле» спокойны касательно сложившейся ситуации, потому что контракт Салаха с клубом действует еще два года. Также у клуба нет вопросов по качеству выступлений форварда – он делит первое место в списке лучших бомбардиров с Харри Кейном из «Тоттенхэма» (у них по 17 голов).

Ситуация вокруг Салаха сильно зависит от того, как «Ливерпуль» закончит сезон. Если клубу не удастся попасть в чемпионов, то он понесет большие финансовые потери, учитывая и эффект от пандемии коронавируса.

Пока Салах не давал понять клубу, что хочет уйти. При этом «Ливерпуль» не начинал переговоров по новому контракту с 28-летним форвардом.

«Ливерпуль» может отложить решение по Салаху на следующий год, но в таком случае до истечения срок контракта футболиста с клубом останется год, что существенно понизит его стоимость при продаже.