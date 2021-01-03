«Юве» опасается, что Дибала дождется конца контракта и уйдет бесплатно. Отношения между клубом и игроком испорчены

Отношения между руководством «Ювентуса» и нападающим испортились окончательно.

В клубе с непониманием относились к сложностям при переговорах с аргентинцем по новому контракту, учитывая уровень его игры, однако после вечеринки у Уэстона Маккенни точка невозврата пройдена.

Руководство «Ювентуса» опасается, что Дибала может уйти бесплатно. Учитывая сложные отношения между клубом и игроком, футболист может дождаться момента, когда срок его контракта истечет, чтобы уйти в новый клуб на правах свободного агента, пишет Calciomercato.com.

Туринский клуб сделает все, чтобы предотвратить такую ситуацию. Срок действующего соглашения футболиста с «Юве» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что предложил Дибале контракт на 10 миллионов евро в год с учетом бонусов, но футболист отказался его подписывать.

Аргентинец не выходил на поле с 10 января, так как был травмирован. В этом сезоне 27-летний форвард провел 11 матчей в Серии А, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи.