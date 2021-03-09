Гризманн может перейти в «Юве» в обмен на Дибалу

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«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками.

Как пишет Calciomercato.com, итальянский клуб поставил на паузу переговоры с Пауло Дибалой о продлении контракта. По этой причине аргентинца могут включить в сделку по нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну.

Отмечается, что эта сделка не будет простой. Важную роль в этом вопросе играет и будущее нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. В случае, если он останется в «Барсе», Дибале будет сложно найти место на поле. 

Сейчас в «Барселоне» Гризманн зарабатывает 18 миллионов евро в год после уплаты налогов, при этом по условиям контракта в июле его зарплата повысится еще на 3 миллиона евро. Это может стать препятствием при осуществлении сделки.

Вопрос об обмене игроками находится на начальной стадии обсуждения.

Дибала в этом сезоне забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 11 матчах Серии А. Он с 10 января не выходил на поле из-за травмы. Гризманн провел 25 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач. 

С полной статистикой 27-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь, а показатели француза, которому 21 марта исполнится 30 лет, можно изучить тут.

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