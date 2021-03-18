Лапорта и Райола обсудили трансфер де Лигта во время встречи по Холанду

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Мино Райола агенты Маттейс де Лигт Футбол

Во время встречи с агентом Мино Райолой президент «Барселоны» Жоан Лапорта обсуждал не только возможный переход форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Как сообщает El Chiringuito TV, по ходу общения Лапорта и Райола обсудили возможный переход защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта в каталонский клуб.

В этом сезоне 21-летний центральный защитник провел 16 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Де Лигт выступает в «Ювентусе» второй сезон, до этого он играл за «Аякс».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья