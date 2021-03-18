Лапорта и Райола обсудили трансфер де Лигта во время встречи по Холанду

Во время встречи с агентом президент «Барселоны» обсуждал не только возможный переход форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Как сообщает El Chiringuito TV, по ходу общения Лапорта и Райола обсудили возможный переход защитника Маттейса де Лигта в каталонский клуб.

В этом сезоне 21-летний центральный защитник провел 16 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями. Де Лигт выступает в «Ювентусе» второй сезон, до этого он играл за «Аякс».