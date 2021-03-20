Казарцев назначен на матч «Сочи» – «Локо» в 1/4 финала Бетсити Кубка России, Вилков – на игру ЦСКА и «Арсенала»

РФС назначил арбитров на матчи 1/4 финала Бетсити Кубка России.
7 апреля
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гвардис.
«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Игорь Синер.
8 апреля
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Турбин; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Арсенал» – ЦСКА: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Антон Кобзев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мацюра.