Дзюба 27 раз выиграл верховую борьбу за 3 игры. Это лучший результат в квалификации ЧМ-2022

провела три матча в рамках квалификации ЧМ-2022.

Сперва команда Станислава Черчесова обыграла Мальту (3:1), затем одолела Словению (2:1), а сегодня уступила Словакии (1:2).

Во всех трех матчах принял участие форвард . На этом отрезке он в сумме 27 раз выиграл борьбу в воздухе – минимум на 7 раз больше, чем любой другой игрок, выступающий в европейском отборочном этапе.

За три матча 32-летний нападающий забил три мяча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Россия упустила 1-е место в отборочной группе. Игра с лидирующей Хорватией – в следующем туре