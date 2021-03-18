Джикия – лучший игрок сборной России в матче со Словакией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир» 

Сегодня сборная России уступила Словакии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 (1:2).
Лучшим игроком в составе сборной России признали Георгия Джикию.
27-летнего защитника и капитана московского «Спартака» выбрали пользователи Sports.ru и эксперт Руслан Нигматуллин (10%) при поддержке платежной системы «Мир», партнера национальной сборной России.
Эксперты Дмитрий Аленичев и Егор Титов отдали по 10% голосов Александру Головину.
Джикия набрал 37% голосов, немного опередив Головина (36%). Третье место поделили защитник Марио Фернандес (5%) и нападающий Артем Дзюба (5%).