Джикия – лучший игрок сборной России в матче со Словакией по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир» 

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Сегодня сборная России уступила Словакии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 (1:2).

Лучшим игроком в составе сборной России признали Георгия Джикию.

27-летнего защитника и капитана московского  «Спартака» выбрали пользователи Sports.ru и эксперт Руслан Нигматуллин (10%) при поддержке платежной системы «Мир», партнера национальной сборной России.

Эксперты Дмитрий Аленичев и Егор Титов  отдали по 10% голосов Александру Головину.

Джикия набрал 37% голосов, немного опередив Головина (36%). Третье место поделили защитник Марио Фернандес (5%) и нападающий Артем Дзюба (5%).

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