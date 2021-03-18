«У Фернандеса с Джикией дерби всея Руси на угловом. Гениально». Шнякин о голе словаков России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался по поводу одного из эпизодов матча сборных России и Словакии (0:1, второй тайм) в квалификации ЧМ-2022.
На 38-й минуте защитник Милан Шкриньяр открыл счет, замкнув навес с углового. При этом российские игроки Георгий Джикия и Марио Фернандес вместо борьбы с соперниками обхватили друг друга, находясь позади Шкриньяра.
«Гениально. У Фернандеса с Джикией дерби всея Руси на угловом.
Классика. Смотрят на мяч, а не на соперника, поэтому за соперников приняли друг друга. После простого блока», – написал Шнякин.
⚽️ Гол Милана Шкриньяра, который остался совсем один в штрафной россиян и замкнул подачу Мака.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 30, 2021
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