«У Фернандеса с Джикией дерби всея Руси на угловом. Гениально». Шнякин о голе словаков России

Комментатор высказался по поводу одного из эпизодов матча сборных России и Словакии (0:1, второй тайм) в квалификации ЧМ-2022.

На 38-й минуте защитник Милан Шкриньяр открыл счет, замкнув навес с углового. При этом российские игроки и вместо борьбы с соперниками обхватили друг друга, находясь позади Шкриньяра.

«Гениально. У Фернандеса с Джикией дерби всея Руси на угловом.

Классика. Смотрят на мяч, а не на соперника, поэтому за соперников приняли друг друга. После простого блока», – написал Шнякин.