Барбоза о Роналду, бросившем повязку: «Мне стыдно за него. Не думаю, что большинство португальцев одобряют поступок Криштиану»

Агент оценил действия нападающего сборной Португалии , который швырнул капитанскую повязку на газон в концовке матча квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

– Независимо от того, кто является капитаном сборной, он должен вести себя правильно.

То, что он был на эмоциях, что судья неправ – это не аргумент. Плохо, когда его поступок хотят оправдать. Я понимаю, что Роналду был разочарован, но так себя вести категорически нельзя.

– Вам как португальцу было неприятно видеть, когда он бросил капитанскую повязку?

– Мне стыдно за Роналду. Так может сказать любой португалец, который увидел, как Роналду бросил капитанскую повязку на газон. Это неуважение. Кто-то разве не понимает этого?

– Главный тренер публично поддержал Роналду после матча.

– Это тоже позор. Он защищал его, потому что думал, что Роналду слишком расстроен. Но такое расстройство не оправдывает его поведение.

Разве это пример? Если так делает Роналду, получается, с него теперь должны брать пример другие португальцы. Они тоже должны бросать повязку, уходя с поля, когда расстраиваются?

К сожалению, у нас есть люди, которые не понимают, что роль игрока, его история – это одно, а его поведение здесь и сейчас – другое. И нельзя это смешивать. Тут другого мнения не должно быть. Конечно, это позор. Без всякого оправдания.

– Только Фернанду Мейра и Алессандро Дель Пьеро публично осудили Криштиану Роналду. Вы удивлены, что другие футболисты отмолчались?

– Они просто боятся санкций в свой адрес. Я не думаю, что большинство португальцев одобряют поступок Роналду. Я в это не верю.

У нас некоторые комментаторы не промолчали и тоже высказывались. Хотя в целом в Португалии журналисты в основном пытаются это каким-то образом корректно оправдать.

Хотя с Роналду такое случается не первый раз. Он не только бросал капитанскую повязку, но и вообще уходил с поля. Да, это позор. И сам факт, что главный тренер не отобрал у него повязку – тоже огромный позор, – сказал Барбоза.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку