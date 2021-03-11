Куман категорически против перехода Агуэро в «Барсу»

Руководство «Барселоны» заинтересовано в подписании контракта с нападающим Серхио Агуэро, который объявил, что покинет «Манчестер Сити» летом, однако тренер каталонцев Роналд Куман выступает против этой сделки.
По информации Diario Sport, 58-летний специалист не поменял позицию по поводу аргентинского нападающего. Тренер не хочет видеть Агуэро в команде. Куман предпочитает 32-летнему форварду Мемфиса Депая из «Лиона», который этим летом тоже станет свободным агентом.
Тренер убежден, что Депай лучше адаптируется к системе игры «Барселоны». Кроме того, 25-летнего форварда можно использовать на разных позициях, что также нравится Куману.
При этом, как сообщается, намерение «Барсы» подписать Агуэро или Депая не зависит от желания клуба приобрести Эрлинга Холанда у «Боруссии». Каталонцы хотят заполучить двух новых нападающих.