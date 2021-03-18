Дмитрий Губерниев: «Дзюба – самый настоящий бриллиант, его надо беречь»

Комментатор высказался о матче России и Словакии в квалификации .

«У нас не просто есть шанс победу, мы будем играть на это. Я не думаю, что сборная России будет забирать преимущество, скорее всего это будет излюбленная игра на контратаках. Словакия очень сильно хочет нас обыграть, посмотрим. Я вообще рассчитываю, что мы выиграем.

У нас есть Дзюба, наш капитан, от которого сборная испытывает определенную зависимость. На самом деле, это скорее хорошо, чем плохо. Это данность. С Артемом команда одна, а без него другая. Его надо беречь, потому что он самый настоящий бриллиант.

Игра будет сегодня непростая, потому что сборная Словакии ранена, озлоблена и очень опасна. В любом случае я рассчитываю, что мы увезем 9 очков, и все у нас будет хорошо.

Побитие рекордов – это последнее дело сейчас. На первом месте – победа. Сперва нужно сделать дело, а рекорды сами все придут. Это история, как мне кажется, интереснее для журналистов, нежели для самого Дзюбы. Побьет в этом матче – молодец, мы его поздравим.

И я уверен, что Саша Кержаков сделает то же самое», – отметил Губерниев.

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