Тренер Словакии: «Про Дзюбу могу рассказывать 10 минут. Отличный форвард, важно сдержать его»

Главный тренер Штефан Таркович поделился мыслями перед матчем квалификации ЧМ-2022 против команды России.

«Эти два матча мы провели не так, как хотели. Обсудили с игроками этот момент. Конечно, мы принимаем критику, связанную с результатами сборной.

Игра со – это вызов для нас. Нужно понимать, что иногда в этой жизни хочется многого, но это не работает. И теперь у нас есть возможность ответить болельщикам, показать свой характер в следующем матче. Я жду правильной реакции наших ребят, выполнения плана на игру с первой и до последней минуты.

Состав на матч с Россией почти известен, у меня есть только один вопрос. Россияне находятся в хорошей физической форме, играют в агрессивный и атакующий футбол. Соперник использует фланговые атаки, выполняет много беговой работы и демонстрирует уверенность в своих силах.

забил оба мяча словенцам. Это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать капитана сборной России. Играть против него – вызов для защитников любой команды», – сказал Таркович.