Роналдо о стрижке на ЧМ-2002: «Ужасно! Прошу прощения у всех матерей, чьи дети сделали себе такую же»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо ответил на вопрос о стрижке, с которой он выступал на чемпионате мира 2002 года.

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу.

Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими медиа. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: «Нравится?» Они ответили: «Нет, это ужасно! Отрежь это!» Но журналисты увидели мою прическу и забыли о травме», – сказал Роналдо.

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