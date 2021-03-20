Олич сегодня может подписать контракт с ЦСКА. Гончаренко пока не отзаявлен

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич по-прежнему не подписал контракт с московским клубом.

Впрочем, как утверждает «РБ-Спорт», это, вероятно, произойдет сегодня. Речь идет о соглашении на остаток сезона + 1 год + 1 возможный год в случае достижения определенного результата (в данном случае – выход в еврокубки).

Сегодня Олич должен провести встречу с представителем ВЭБ.РФ, главного акционера, на которой обговорят ключевые нюансы соглашения. Без контракта Олич не сможет руководить командой со скамейки в официальных матчах.

При этом формально главным тренером ЦСКА на данный момент остается , он не отзаявлен. Вероятно, это может быть связано с тем, что на поиски нового главного тренера, согласно регламенту, дается 30 дней.