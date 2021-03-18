Сергей Семак: «Россия – фаворит матча со Словенией, нужна только победа. Ждем агрессивной игры»

Главный тренер поделился ожиданиями от матча сборной России со Словенией.

– Что можно ожидать от игры Россия – Словения?

– Результат предыдущей игры словенцев, в которой они обыграли Хорватию – достаточно неожиданный. Он позволил сборной Словении с хорошим настроением готовиться к матчу с нашей сборной.

С другой стороны, взяв три очка с Хорватией, сборная Словении уже выполнила задачу-минимум в играх с претендентами на первое место в группе. А, может, и задачу-максимум. Но в любом случае для словенцев это хорошо и позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

– Поражение сборной от словенцев сходу запутала ситуацию в борьбе за первое место в группе?

– Да. Тем более, что очень многие, думаю, не сомневались в победе хорватов над словенцами.

– Какое впечатление произвела игра Мальта – Россия?

– Не думаю, что стоит как-то оценивать игру нашей сборной с Мальтой в преддверии сегодняшней встречи со Словенией. Это был первый матч, плюс психологически не так уж просто было к нему готовиться.

Сейчас будет абсолютно другая история, другая игра. Главное же по итогам встречи с Мальтой, что есть три очка после выездного матча. Ну, а сейчас все мысли о Словении.

– Если попробовать предположить – каким может оказаться характер игры Россия – Словения?

– играет дома, конечно, будет действовать активно. Ждем от нее агрессивной игры. Тем более в этой встрече наша команда является фаворитом, хоть и нельзя сказать, что есть огромнейшая разница. С другой стороны, при игре дома со словенцами нужна только победа.

– 2009 года со Словенией еще сидят в сердце занозой?

– Для нашей сборной эта страница, считаю, уже давно перевернута. Это уже история, и что было – уж не вернешь. Сейчас команды другие, и матчи будут совершенно иными, – сказал Семак.