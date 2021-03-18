Георгий Джикия: «Будь Дивеев и Евгеньев готовы к сборной, были бы здесь, думаю. Пусть стараются»

Защитник высказался о перспективах в первой сборной России Игоря Дивеева из и Романа Евгеньева из .

– В Белграде не играл ваш обычный партнер по центру обороны сборной – Андрей Семенов. Вас уже можно назвать сыгранной парой? Можно ли сказать, что вам его в Сербии не хватало?

– Думаю, что можно. А то, что мне его не хватало, – сто процентов. Мы отыграли вместе всю квалификацию Евро, провели с ним максимальное количество игр. Поэтому, конечно, мне с ним сейчас надежно. Нормально чувствуем друг друга, никаких проблем нет.

– Еще два кандидата в первую сборную на вашей позиции, и Роман Евгеньев, сейчас играют на молодежном Евро. Они провели по тайму в Сербии. Как думаете, эти 22-летние парни уже готовы играть за национальную команду?

– Если бы были готовы, думаю, находились бы сейчас здесь. Но Дивеев с Евгеньевым постоянно играют в своих клубах, у них хорошие данные и качества. Не каждому центральному защитнику в ведущих командах страны доверят регулярное место в стартовом составе в таком возрасте.

Я всегда за здоровую конкуренцию. Пусть стараются! А каждый из нас с Семеновым, Кутеповым, Нойштедтером, Жировым, которые вызваны на этот сбор, не захочет уступать место в команде. Впереди большой турнир, и все хотят там быть и играть, – сказал Джикия.