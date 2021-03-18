Георгий Джикия: «Будь Дивеев и Евгеньев готовы к сборной, были бы здесь, думаю. Пусть стараются»

Теги Спартак ЦСКА сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Ахмат Андрей Семенов Георгий Джикия Игорь Дивеев Роман Евгеньев Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о перспективах в первой сборной России Игоря Дивеева из ЦСКА и Романа Евгеньева из «Динамо».

– В Белграде не играл ваш обычный партнер по центру обороны сборной – Андрей Семенов. Вас уже можно назвать сыгранной парой? Можно ли сказать, что вам его в Сербии не хватало?

– Думаю, что можно. А то, что мне его не хватало, – сто процентов. Мы отыграли вместе всю квалификацию Евро, провели с ним максимальное количество игр. Поэтому, конечно, мне с ним сейчас надежно. Нормально чувствуем друг друга, никаких проблем нет.

– Еще два кандидата в первую сборную на вашей позиции, Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, сейчас играют на молодежном Евро. Они провели по тайму в Сербии. Как думаете, эти 22-летние парни уже готовы играть за национальную команду?

– Если бы были готовы, думаю, находились бы сейчас здесь. Но Дивеев с Евгеньевым постоянно играют в своих клубах, у них хорошие данные и качества. Не каждому центральному защитнику в ведущих командах страны доверят регулярное место в стартовом составе в таком возрасте.

Я всегда за здоровую конкуренцию. Пусть стараются! А каждый из нас с Семеновым, Кутеповым, Нойштедтером, Жировым, которые вызваны на этот сбор, не захочет уступать место в команде. Впереди большой турнир, и все хотят там быть и играть, – сказал Джикия.

Опрос

Молодежка начала Евро с разгрома Исландии, на очереди злые французы. Верим в победу?
991 голос
Да, Чалов и компания затащат
3.60 сборная России U-21
Знаешь, кто победит?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 700₽ по промокоду WIN!
Получить 700₽
Нет, звезды Франции соберутся
2.00 сборная Франции U-21
Знаешь, кто победит?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 700₽ по промокоду WIN!
Получить 700₽
Команды сыграют вничью
3.60 сборная Дании U-21
Знаешь, кто победит?
BETTERY дает беспроигрышную ставку 700₽ по промокоду WIN!
Получить 700₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья