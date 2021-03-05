Георгий Джикия: «От «Зенита» было предложение после чемпионского сезона. Рад, что остался в «Спартаке», колебаний не было»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, что отказался переходить в «Зенит» после сезона-2016/17.
– Вы вице-капитан сборной и капитан «Спартака». Могли представить, играя в «Химике» из Дзержинска или даже в «Амкаре», что дорастете до такого статуса?
– Если честно – нет. Конечно, очень рад тому, как все сложилось. И сильно этим дорожу, понимая, сколько во все это вложено труда.
В детстве, когда ты играешь во дворе, всегда мечтаешь выйти на какой-то большой стадион, при полных трибунах, чтобы болельщики кричали твою фамилию. Это было моей мечтой, и я давно ее осуществил.
– А о чем мечтаете теперь?
– Мечтать, наверное, уже не мечтаю, но цели перед собой ставлю и стараюсь их добиваться. Сегодня, если мы говорим о сборной, в которой я сейчас нахожусь, то это достойно выступить на Евро.
– Что значит – достойно?
– Занять как можно более высокое место. Дипломатично, да?
– Рады ли, что в свое время не поддались соблазну перейти из «Спартака» в «Зенит» на гораздо большую зарплату? И, если честно, сколько в Санкт-Петербурге предлагали?
– Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было.
– Это предложение действительно было в несколько раз больше вашей тогдашней зарплаты в «Спартаке»?
– По сравнению с моим первым спартаковским контрактом – да, – рассказал Джикия.