Слуцкий не встал бы на колено: «Я не понимаю всего этого. Каждая жизнь имеет значение»

Главный тренер ответил на ряд вопросов, в частности, заявил, что не встал бы на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

– Москва или Казань?

– Сейчас Казань.

– McDonald’s или Burger King?

– McDonald’s, козе понятно.

– Три самых сильных судьи в мире прямо сейчас?

– – номер один. – номер два. третьим назовем. Ну, на колено не встал сейчас.

– А вы бы встали, если бы в Англии сейчас работали?

– Нет. Ну потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

По мне, вот эта ситуация (гибель – прим. Sports.ru), она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

Поэтому каждая каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая, – сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».

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