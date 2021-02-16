Испанская лига – лучшая в прошлом десятилетии, АПЛ – 2-я, Серия А – 4-я, РПЛ – 13-я (IFFHS)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших лиг мира по итогам минувшего десятилетия.

Рейтинг стран с сильнейшими чемпионатами составлялся исходя из суммарного количества баллов, набранных с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Испания (11988 очков).

2. Англия (10498).

3. Бразилия (9851).

4. Италия (9787,5).

5. Германия (9118).

6. Аргентина (8639).

7. Франция (8594).

8. Колумбия (7672).

9. Португалия (7217).

10. Парагвай (6922,5).

Чемпионат России занял 13-ю строчку (6290), украинская лига – 16-я (6053,5).

«Барселона» – лучший клуб десятилетия в Европе, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я (IFFHS)