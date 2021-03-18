«Беневенто» хочет выкупить Гайча у ЦСКА. Аренда – до 2022 года, отступные – 11 млн евро

Спортивный директор заявил, что клуб намерен приобрести форварда ЦСКА Адольфо Гайча на постоянной основе.

Новичок Серии А взял 22-летнего аргентинца в аренду до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа за 11 млн евро.

«Мы хотим использовать опцию выкупа Гайча», – цитирует Фоджу журналист Николо Скира со ссылкой на SI.

Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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