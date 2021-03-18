«Беневенто» хочет выкупить Гайча у ЦСКА. Аренда – до 2022 года, отступные – 11 млн евро

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа заявил, что клуб намерен приобрести форварда ЦСКА Адольфо Гайча на постоянной основе.
Новичок Серии А взял 22-летнего аргентинца в аренду до конца сезона-2021/22 с опцией выкупа за 11 млн евро.
«Мы хотим использовать опцию выкупа Гайча», – цитирует Фоджу журналист Николо Скира со ссылкой на SI.
Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
Мы смеялись над Гайчем, а он расцветает в «Беневенто»: 2 гола за 5 матчей, нокаутировал в Турине «Ювентус»