Филиппо Индзаги: «Гайч напоминает Левандовского. У него есть мощь и скорость»

Главный тренер «Беневенто» высказался о нападающем , который выступает за клуб на правах аренды из .

– Как себя чувствует Гайч?

– Он силен, потому что у него есть мощь и скорость. Он мало говорит, но усердно работает. Но пока Адольфо еще не в лучшей форме, ему надо прогрессировать.

Своими характеристиками Гайч напоминает Левандовского, но Адольфо еще очень молод, – сказал Индзаги.

Форвард забил 2 мяча в 5 матчах Серии А. С полной статистикой 22-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.

Мы смеялись над Гайчем, а он расцветает в «Беневенто»: 2 гола за 5 матчей, нокаутировал в Турине «Ювентус»