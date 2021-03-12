Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года. Это изначальное условие аренды из ЦСКА

Нападающий Адольфо Гайч, права на которого принадлежат , останется в «Беневенто» до 2022 года.

Изначально сообщалось, что аргентинцу необходимо будет провести 50% от максимально возможного количества матчей с момента перехода в итальянский клуб, чтобы провести в «Беневенто» сезон-2021/22.

Metaratings.ru опровергает эту информацию и сообщает, что «Беневенто» взял Гайча в аренду до 2022 года без дополнительных соглашений. В руководстве итальянского клуба эти сведения подтвердили.

При этом у «Беневенто» есть право выкупа Гайча. По данным источника, сумма отступных — около 11 млн евро. Итальянский клуб готов выкупить форварда, если тот проявит себя в Серии А, а «Беневенто» останется в высшем дивизионе страны.

22-летний форвард забил 2 гола в 5 матчах Серии А, один из них – вчера в ворота «Ювентуса». Этот мяч стал для «Беневенто» победным.

Мы смеялись над Гайчем, а он расцветает в «Беневенто»: 2 гола за 5 матчей, нокаутировал в Турине «Ювентус»