Соболев о Дзюбе в сборной: «Не думаю о том, чтобы вытеснить его. Просто показываю, что умею. Дальше решает штаб»

Нападающий высказался о своем партнере по сборной России Артеме Дзюбе, который играет за .

– Вы готовы попытаться отобрать место в основе сборной у Дзюбы?

– Это футбол, и в нем все возможно. Вышел разок на замену – забил, вышел второй – опять забил. А конкурент – не забил. И тогда ты уже можешь оказаться в составе. Все зависит только от тебя. От того, как ты относишься к игре, тренируешься, работаешь, отдаешь себя футболу.

Я не думаю о том, чтобы вытеснить Артема. Просто приезжаю, тренируюсь, показываю, что умею. А дальше все будет решать тренерский штаб.

– Готовы ли вы сыграть с Дзюбой в паре?

– Думаю, да. Смотря какая игра и какой соперник, – сказал Соболев.

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