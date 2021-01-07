Соболев о Дзюбе в сборной: «Не думаю о том, чтобы вытеснить его. Просто показываю, что умею. Дальше решает штаб»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу квалификация ЧМ-2022 Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем партнере по сборной России Артеме Дзюбе, который играет за «Зенит».

– Вы готовы попытаться отобрать место в основе сборной у Дзюбы?

– Это футбол, и в нем все возможно. Вышел разок на замену – забил, вышел второй – опять забил. А конкурент – не забил. И тогда ты уже можешь оказаться в составе. Все зависит только от тебя. От того, как ты относишься к игре, тренируешься, работаешь, отдаешь себя футболу.

Я не думаю о том, чтобы вытеснить Артема. Просто приезжаю, тренируюсь, показываю, что умею. А дальше все будет решать тренерский штаб.

– Готовы ли вы сыграть с Дзюбой в паре?

– Думаю, да. Смотря какая игра и какой соперник, – сказал Соболев.

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