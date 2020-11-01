Артем Дзюба: «Соболев и Лунев могли бы сняться в «Кошмаре на улице Вязов» вместо Фредди Крюгера»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о том, кто из футболистов сборной России мог бы стать актером.

«Ну пусть будет Федя Кудряшов из-за своей внешности. Он такой брутальный, Стэтхэм на минималках.

Потом Соболев, Лунев. Они могли бы сняться в каких-нибудь «Кошмарах на улице Вязов». Вместо Фредди Крюгера спокойненько эти два парня могли бы.

Кто у нас еще? Юрий Жирков, я думаю, мог бы. Валентиныч мог бы спокойно сыграть панфиловца в окопах, бросающегося на танки немецкие. Я думаю, ему было бы это интересно», – сказал Дзюба.

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