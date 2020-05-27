Мбаппе и Неймар не хотят продлевать контракты с «ПСЖ» (El Chiringuito TV)

Будущее футболистов и остается неопределенным.

Как утверждает El Chiringuito TV, оба форварда не хотят подписывать новые контракты с французским клубом. Действующие соглашения обоих футболистов истекают летом 2022 года.

Ранее утверждалось, что Неймар близок к подписанию нового 5-летнего контракта с «ПСЖ».

В этом сезоне Неймар забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 12 матчах Лиги 1, а Мбаппе провел 25 игр во французском чемпионате, забил 20 мячей и сделал 6 ассистов.

С полной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь, а показатели француза можно изучить тут.