«ПСЖ» оценивает вариант с подписанием Месси летом (ESPN)

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«ПСЖ» изучает возможность подписания форварда «Барселоны» Лионеля Месси летом 2021 года, сообщает ESPN.

Отмечается, что нападающий парижан Неймар и спортивный директор клуба Леонардо обсуждали вариант с трансфером аргентинца этим летом, когда Месси хотел уйти из «Барсы», и с тех пор не потеряли интерес к этой идее.

Препятствием для трансфера может стать зарплата Месси в размере 60 млн евро в год, что больше зарплаты Неймара (36 млн) и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (20 млн).

При этом приоритетной задачей парижан является продление контрактов Неймара и Мбаппе.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года, с января аргентинец может вести переговоры с другими клубами.

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