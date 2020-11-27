«ПСЖ» оценивает вариант с подписанием Месси летом (ESPN)

«ПСЖ» изучает возможность подписания форварда «Барселоны» летом 2021 года, сообщает ESPN.

Отмечается, что нападающий парижан и спортивный директор клуба обсуждали вариант с трансфером аргентинца этим летом, когда Месси хотел уйти из «Барсы», и с тех пор не потеряли интерес к этой идее.

Препятствием для трансфера может стать зарплата Месси в размере 60 млн евро в год, что больше зарплаты Неймара (36 млн) и форварда (20 млн).

При этом приоритетной задачей парижан является продление контрактов Неймара и Мбаппе.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года, с января аргентинец может вести переговоры с другими клубами.