Неймар против снижения зарплат в «ПСЖ». Возможно, это связано с желанием уйти в «Барселону»

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Нападающий «ПСЖ» Неймар отказывается идти на понижение зарплаты.

28-летний бразилец входит в группу футболистов, которые выступают против урезания зарплат в команде, несмотря на просьбу президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le Figaro, вторая группа игроков, куда входит форвард Килиан Мбаппе, согласна на снижение зарплаты на 70%. Возглавляет эту группу защитник Маркиньос.

Капитан Тиаго Силва выступает от имени тех, кто не согласен на такую меру. В этой группе, кроме Неймара и Силвы, также Эдинсон Кавани, Андер Эррера и Хуан Бернат.

Сейчас игроки «ПСЖ» в статусе частично безработных получают 84% зарплаты, но в клубе хотят, чтобы гонорары были снижены еще больше. Парижане могут потерять 200 миллионов евро из-за досрочного завершения сезона.

В «Пари Сен-Жермен» подобное поведение Неймара, получающего 3 млн евро в месяц до вычета налогов, рассматривают как очередную попытку со стороны футболиста оказать давление на клуб, чтобы ему позволили вернуться в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонцы отложат вопрос возвращения Неймара до конца июля.

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