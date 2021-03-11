Неймар близок к подписанию нового 5-летнего контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» близок к подписанию нового контракта с клубом.

Бразилец подпишет соглашение сроком до июня 2026 года. Стороны уладят последние детали в ближайшее время.

В контракте будет прописан большой бонус, который Неймар получит, если «ПСЖ» сможет выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, пишет журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне форвард, который выступает за с 2017 года, провел 12 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи.

С полной статистикой 29-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.