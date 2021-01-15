«Реал» выставит Бэйла и Иско на трансфер летом

«Реал» хочет расстаться с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Иско в летнее трансферное окно.
В «Тоттенхэме», где сейчас на правах аренды играет валлиец, недовольны футболистом. Если лондонский клуб откажется продлевать аренду игрока или выкупать его, Бэйл вернется в Мадрид.
В таком случае «Реал» выставит хавбека на трансфер, как и Иско, пишет журналист Фабрицио Романо.
В этом сезоне Бэйл принял участие в 7 матчах АПЛ и забил один гол, а Иско выходил на поле в 13 играх Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.