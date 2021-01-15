«Реал» выставит Бэйла и Иско на трансфер летом

хочет расстаться с полузащитниками и Иско в летнее трансферное окно.

В , где сейчас на правах аренды играет валлиец, недовольны футболистом. Если лондонский клуб откажется продлевать аренду игрока или выкупать его, Бэйл вернется в Мадрид.

В таком случае «Реал» выставит хавбека на трансфер, как и Иско, пишет журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Бэйл принял участие в 7 матчах и забил один гол, а Иско выходил на поле в 13 играх и сделал одну результативную передачу.