«Реал» выставит Бэйла и Иско на трансфер летом

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«Реал» хочет расстаться с полузащитниками Гаретом Бэйлом и Иско в летнее трансферное окно.

В «Тоттенхэме», где сейчас на правах аренды играет валлиец, недовольны футболистом. Если лондонский клуб откажется продлевать аренду игрока или выкупать его, Бэйл вернется в Мадрид.

В таком случае «Реал» выставит хавбека на трансфер, как и Иско, пишет журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Бэйл принял участие в 7 матчах АПЛ и забил один гол, а Иско выходил на поле в 13 играх Ла Лиги и сделал одну результативную передачу.

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