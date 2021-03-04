«Фиорентина» Кокорина подтвердила отставку Пранделли. Он ушел по нефутбольным причинам

покинут пост главного тренера «Фиорентины».

Флорентийский клуб подтвердил, что сегодня 63-летний специалист подал в отставку.

В заявлении «фиалок» отмечается, что руководство приняло ее с огромным сожалением. Сообщается, что причины отставки носят нефутбольный характер.

Ранее стало известно, что «Фиорентину» возглавит , ранее уже работавший с командой.

В составе «фиалок» выступает российский нападающий , который пока из-за травм провел всего три игры в чемпионате Италии.

в последних 11 матчах Серии А одержала всего три победы, проиграв при этом шесть раз, в том числе со счетом 0:6.

В турнирной таблице команда после 28 туров занимает 14-е место, набрав 29 очков.