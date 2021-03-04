«Фиорентина» Кокорина подтвердила отставку Пранделли. Он ушел по нефутбольным причинам

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Чезаре Пранделли покинут пост главного тренера «Фиорентины».

Флорентийский клуб подтвердил, что сегодня 63-летний специалист подал в отставку.

В заявлении «фиалок» отмечается, что руководство приняло ее с огромным сожалением. Сообщается, что причины отставки носят нефутбольный характер.

Ранее стало известно, что «Фиорентину» возглавит Джузеппе Якини, ранее уже работавший с командой.

В составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который пока из-за травм провел всего три игры в чемпионате Италии.

«Фиорентина» в последних 11 матчах Серии А одержала всего три победы, проиграв при этом шесть раз, в том числе «Наполи» со счетом 0:6.

В турнирной таблице команда после 28 туров занимает 14-е место, набрав 29 очков.

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