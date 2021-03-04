«Фиорентина» Кокорина подтвердила отставку Пранделли. Он ушел по нефутбольным причинам

Чезаре Пранделли покинут пост главного тренера «Фиорентины».
Флорентийский клуб подтвердил, что сегодня 63-летний специалист подал в отставку.
В заявлении «фиалок» отмечается, что руководство приняло ее с огромным сожалением. Сообщается, что причины отставки носят нефутбольный характер.
Ранее стало известно, что «Фиорентину» возглавит Джузеппе Якини, ранее уже работавший с командой.
В составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который пока из-за травм провел всего три игры в чемпионате Италии.
«Фиорентина» в последних 11 матчах Серии А одержала всего три победы, проиграв при этом шесть раз, в том числе «Наполи» со счетом 0:6.
В турнирной таблице команда после 28 туров занимает 14-е место, набрав 29 очков.