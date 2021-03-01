«Фиорентина» уволит Пранделли. Команду Кокорина возглавит Якини

решила отправить в отставку с поста главного тренера команды.

Команду возглавит , сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

За клуб из Флоренции выступает российский нападающий Александр Кокорин, который пока из-за травм провел всего три игры в чемпионате Италии.

«Фиалки» в последних 11 матчах Серии А одержали всего три победы, проиграв при этом шесть раз, в том числе «Наполи» со счетом 0:6.

В турнирной таблице команда после 28 туров занимает 14-е место, набрав 29 очков.

Якини уже тренировал «Фиорентину» с декабря 2019 года по ноябрь 2020-го. Его сменил в клубе Пранделли.