«Славия» попросила возбудить уголовное дело за нападение игрока «Рейнджерс» Камара на Куделу. Джеррард заявлен свидетелем

«Славия» направила в шотландскую полицию запрос о возбуждении уголовного дела в отношении полузащитника «Рейнджерс» .

После игры 1/8 финала (0:2, первый матч – 1:1) тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Ондржея Куделы. «Славия» отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделу после игры, указав, что Джеррард видел происходящее.

«Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Атака была жестокой и осуществлялась в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку.

В тексте [обращения] указаны имена людей, ставших свидетелями инцидента, в том числе представителей УЕФА и тренера «Рейнджерс» , – говорится в заявлении .

Защитник «Рейнджерс» Камара: «Кудела сказал мне: «Ты гребаная обезьяна». Бездействие УЕФА будет выглядеть как разрешение на расизм»