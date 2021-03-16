«Славия» попросила возбудить уголовное дело за нападение игрока «Рейнджерс» Камара на Куделу. Джеррард заявлен свидетелем

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«Славия» направила в шотландскую полицию запрос о возбуждении уголовного дела в отношении полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара.

После игры 1/8 финала Лиги Европы (0:2, первый матч – 1:1) тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Ондржея Куделы. «Славия» отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделу после игры, указав, что Джеррард видел происходящее.

«Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Атака была жестокой и осуществлялась в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку.

В тексте [обращения] указаны имена людей, ставших свидетелями инцидента, в том числе представителей УЕФА и тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда», – говорится в заявлении «Славии».

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