«Славия»: «Отвергаем отвратительные обвинения в расизме. Камара ударил Куделу кулаком в голову после игры»

Теги Стивен Джеррард высшая лига Шотландия Рейнджерс высшая лига Чехия Славия Прага Лига Европы УЕФА Ондржей Коларж Ондржей Кудела Глен Камара брань дискриминация Футбол

«Славия» ответила на обвинения в расизме в адрес своего защитника Ондржея Куделы после матча 1/8 финала Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:0, первый матч – 1:1).

После игры тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что защитник его команды Глен Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Куделы.

«Славия» решительно отвергает отвратительные обвинения в расизме в адрес одного из капитанов команды Ондржея Куделы. Еще основатели нашего клуба дали нам герб с цветами, означающими «чистоту идеи спорта и честного соревнования, где соперник – не наш враг, а уважаемый противник». «Славия» – это международный клуб, в основе которого – уважение к нашим соперникам и взаимном уважении всех народов и культур.

После одного из грубых фолов Ондржей Кудела обратился к одному из игроков «Рейнджерс». «Я сказал ему: «Ты, гребаный парень» (You fucking guy – прим. Sports.ru). Это было сказано на эмоциях, но я категорически отрицаю, что в этих словах было что-то расистское», – заявил Кудела.

Игроки «Славии» столкнулись с беспрецедентно злой игрой соперников. В новейшей истории еврокубков они никогда не видели подобного ни в одном матче, в котором принимали участие. Многие жесткие фолы привели к травмам наших футболистов. Вратарь Ондржей Коларж попал в больницу с десятью швами на голове.

По окончании игры нашу команду не пустили в раздевалку. На Куделу напал Камара, который ударил его кулаком в голову на глазах Стивена Джеррарда. Даже присутствовавшие на месте происшествия представители УЕФА были шокированы таким поведением.

 Сейчас команда в безопасности, ее сопровождает шотландская полиция», – говорится в заявлении «Славии». 

Конкурс: выберите лучшую фотографию среди болельщиков сборной России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья