«Славия»: «Отвергаем отвратительные обвинения в расизме. Камара ударил Куделу кулаком в голову после игры»

«Славия» ответила на обвинения в расизме в адрес своего защитника Ондржея Куделы после матча 1/8 финала с «Рейнджерс» (2:0, первый матч – 1:1).

После игры тренер команды из Глазго Стивен Джеррард заявил, что защитник его команды подвергся расистским оскорблениям со стороны Куделы.

«Славия» решительно отвергает отвратительные обвинения в расизме в адрес одного из капитанов команды Ондржея Куделы. Еще основатели нашего клуба дали нам герб с цветами, означающими «чистоту идеи спорта и честного соревнования, где соперник – не наш враг, а уважаемый противник». «Славия» – это международный клуб, в основе которого – уважение к нашим соперникам и взаимном уважении всех народов и культур.

После одного из грубых фолов Ондржей Кудела обратился к одному из игроков . «Я сказал ему: «Ты, гребаный парень» (You fucking guy – прим. Sports.ru). Это было сказано на эмоциях, но я категорически отрицаю, что в этих словах было что-то расистское», – заявил Кудела.

Игроки столкнулись с беспрецедентно злой игрой соперников. В новейшей истории еврокубков они никогда не видели подобного ни в одном матче, в котором принимали участие. Многие жесткие фолы привели к травмам наших футболистов. Вратарь Ондржей Коларж попал в больницу с десятью швами на голове.

По окончании игры нашу команду не пустили в раздевалку. На Куделу напал Камара, который ударил его кулаком в голову на глазах . Даже присутствовавшие на месте происшествия представители УЕФА были шокированы таким поведением.

Сейчас команда в безопасности, ее сопровождает шотландская полиция», – говорится в заявлении «Славии».