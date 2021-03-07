Джеррард обвинил в расизме игрока «Славии» в отношении защитника «Рейнджерс» Камара: «Надеюсь, УЕФА не замнет это»

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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил, что защитник его команды Глен Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Ондржея Куделы из «Славии» во время матча 1/8 финала Лиги Европы (0:2, первый матч – 1:1).

В концовке игры Кудела обратился к финну Камара, прикрыв рот рукой. Это привело к конфликту на поле.

«Мой игрок сказал мне, что его оскорбили на почве расизма. Разочаровывает, что они начали защищать своего игрока и называть нас лжецами.

Я зол. Я знаю Глена и доверяю ему на 100%. Это началось из-за игрока «Славии», нужно быстро что-то сделать, но это не в моей компетенции. Что бы ни случилось, я поддерживаю Глена.

Мне даже не хочется сейчас говорить о футболе. Теперь дело за УЕФА, и я просто надеюсь, что они это не замнут.

Глен хотел продолжить игру, он явно был очень расстроен», – заявил Джеррард.

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