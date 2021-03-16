Ильзат Ахметов: «Готовы биться за Гончаренко. Только уважение и благодарность ему»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Ильзат Ахметов Иван Обляков Футбол

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сказал, что команда поддерживает главного тренера Виктора Гончаренко.

– На матче с «Зенитом» были большие проблемы в вашей зоне. Вы с Обляковым оставались вдвоем против четверых. В чем ошибка?

– Еще не разбирали. У них такая схема, играли ромбом, 4 полузащитника. Мы должны были по-другому их сдерживать.

– Нервируют ли разговоре о возможном уходе Гончаренко? Вы готовы биться за него персонально?

– Такие разговоры не могут нравиться. Стараюсь не отвлекаться на них. За тренера готовы биться. Надеемся, все выправится. Только уважение и благодарность Гончаренко, – сказал Ахметов.

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