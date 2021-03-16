Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» не показал на поле не то что основ футбола, а даже основ жизни»

Главный тренер «Тоттенхэма» поделился впечатлениями после поражения от загребского «Динамо» (0:3) и вылета из .

«Мне никогда не нравилось, когда кто-то в футболе говорил: «Я выиграл, они проиграли». Для меня мы побеждаем, мы играем вничью и мы проигрываем. Я никогда не бежал от этого.

Я разочарован разницей в отношении к делу между двумя командами. Мне жаль, что моя команда сегодня не показала на поле не то что основ футбола, а даже основ жизни, коими являются уважение к своей работе и полная самоотдача.

Я полностью уважаю все то, что сегодня скажут о нас те, кто связан или не связан с клубом. Я думаю, мы должны признать проблемы. Но критики со стороны мне не нужны. Я сам крайне болезненно переношу то, что происходит с моей командой.

Мне остается лишь извиниться перед болельщиками . Надеюсь, они чувствуют то же, что и я. Сегодня стоял вопрос жизни и смерти, и в настоящий момент мы мертвы. В ряде других игр у меня были схожие чувства. Но вплоть до последней игры сезона мы постараемся делать все возможное», – сказал Моуринью.