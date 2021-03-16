Жозе Моуринью: «Я только что поздравил «Динамо». Очень жаль, что не моя команда победила за счет отношения к делу»

Главный тренер «Тоттенхэма» подвел итоги ответного матча 1/8 финала с «Динамо» Загреб (0:3; 2:0 – в первом).

«Если забыть о последних минутах овертайма, когда мы наконец начали пытаться добиться нужного результата, то на протяжении всей игры лишь одна команда старалась выложиться на все сто.

«Динамо» оставило на поле пот, энергию, кровь. В конце были даже слезы радости. Я должен их поздравить.

С другой стороны – моя команда. Я повторяю, моя команда. Она не выглядела так, словно играет в важном матче. Но если для кого-то он и не был важным, то для меня – был.

Я с уважением отношусь к своей карьере и своей работе, поэтому каждый матч для меня важен. Для любого фаната «Тоттенхэма» важен каждый матч. Нам нужен другой подход. Сказать, что мне грустно, – это ничего не сказать. Я чувствую нечто намного худшее, чем грусть.

Я только что вышел из раздевалки «Динамо», где поздравил парней, и мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч за счет своего отношения к делу.

Футбол – это не только игроки, которые чувствуют свое превосходство над другими. Основа футбола – отношение к делу. В этом аспекте мы уступили.

Я говорил игрокам, что есть риск сыграть именно так, как мы сыграли в итоге. Все сложилось именно так потому, что мои футболисты осознали опасность ситуации лишь после второго мяча», – сказал Моуринью BT Sport.

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