Моуринью в 3-й раз проиграл с крупным счетом в еврокубках. Дважды – с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» завершил выступление в , уступив загребскому «Динамо» в ответном матче 1/8 финала (0:3, первая игра – 2:0).

Главный тренер лондонского клуба в третий раз в карьере проиграл в еврокубковом матче с крупным счетом.

До этого он также со «шпорами» потерпел поражение от (0:3) в Лиге чемпионов в марте прошлого года, а с в 2013-м проиграл дортмундской (1:4).

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