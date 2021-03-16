Моуринью в 3-й раз проиграл с крупным счетом в еврокубках. Дважды – с «Тоттенхэмом»

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«Тоттенхэм» завершил выступление в Лиге Европы, уступив загребскому «Динамо» в ответном матче 1/8 финала (0:3, первая игра – 2:0).

Главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью в третий раз в карьере проиграл в еврокубковом матче с крупным счетом.

До этого он также со «шпорами» потерпел поражение от «Лейпцига» (0:3) в Лиге чемпионов в марте прошлого года, а с «Реалом» в 2013-м проиграл дортмундской «Боруссии» (1:4).

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