Роналду – лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке. Месси – 2-й, Златан – 3-й, Суарес – 4-й, Левандовски – 7-й (IFFHS)

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром мировых лиг в XXI веке по данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Учитывались голы,забитые с 2001 по 2020 годы. Португалец забил 462 мяча.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси идет вторым, у него 451 гол. Третий – форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который забил 13 голов в XX веке и еще 379 в XXI веке.
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес (332) расположился на 4-м месте, седьмым стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски (285).
Также в топ-10 вошли Александар Джурич (5-е место, 35 голов в XX веке и еще 304 в XXI веке), Али Ашфак (6-е место, 287 голов), Самюэль Это′О (8-е место, 8 голов в XX веке и еще 282 в XXI веке), Давид Вилья (9-е место, 280) и Мартин Камбуров (10-е место, 1 гол в XX веке и еще 278 в XXI веке).
Нападающий «ПСЖ» Неймар занял 33-е место, забив за первые два десятилетия века 225 голов.
Игрок «Краснодара» Маркус Берг – последний футболист, вошедший в этот рейтинг (57-е место). Он забил свой 200-й мяч в карьере в последнем матче российского чемпионата в 2020 году.
В список включены футболисты, которые смогли преодолеть отметку в 200 голов в ходе своей карьеры. Их всего 58.