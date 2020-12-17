Роналду – лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке. Месси – 2-й, Златан – 3-й, Суарес – 4-й, Левандовски – 7-й (IFFHS)

Нападающий стал лучшим бомбардиром мировых лиг в XXI веке по данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Учитывались голы,забитые с 2001 по 2020 годы. Португалец забил 462 мяча.

Нападающий «Барселоны» идет вторым, у него 451 гол. Третий – форвард , который забил 13 голов в XX веке и еще 379 в XXI веке.

Нападающий (332) расположился на 4-м месте, седьмым стал форвард «Баварии» (285).

Также в топ-10 вошли Александар Джурич (5-е место, 35 голов в XX веке и еще 304 в XXI веке), Али Ашфак (6-е место, 287 голов), (8-е место, 8 голов в XX веке и еще 282 в XXI веке), (9-е место, 280) и Мартин Камбуров (10-е место, 1 гол в XX веке и еще 278 в XXI веке).

Нападающий занял 33-е место, забив за первые два десятилетия века 225 голов.

Игрок – последний футболист, вошедший в этот рейтинг (57-е место). Он забил свой 200-й мяч в карьере в последнем матче российского чемпионата в 2020 году.

В список включены футболисты, которые смогли преодолеть отметку в 200 голов в ходе своей карьеры. Их всего 58.