Сергей Семак: «Никто не говорит, что Дзюба 8 пенальти подряд забил. Рано или поздно промахиваешься»

Главный тренер подвел итоги матча 23-го тура с (3:2).

– Мы рады. Поздравляю команду с хорошей игрой и победой. Будем готовиться к следующему матчу.

– И снова нереализованный пенальти у вас есть.

– Был еще нереализованный пенальти. Ну, никто не говорит, что Артем 8 подряд пенальти забил. Конечно, невозможно забивать все пенальти. Рано или поздно промахиваешься – ничего страшного. И команда правильно отреагировала, и в раздевалке все поддержали. Ничего страшного, бывает.

– Начало второго тайма – решающий отрезок этой игры. Сначала забивается гол Венделом, сразу после этого соперник остается в меньшинстве.

– Прекрасный гол забил Вендел. И один, и второй.

Я не думаю, что у Ахметова был умысел так сыграть. Несчастный случай, который облегчил нам игру. Мы много контролировали мяч, создавали моменты. Был и момент с незасчитанным голом – было или не было, еще посмотрим. Мне показалось, что мяч все-таки пересек линию ворот.

В остальном хорошая игра, порадовали болельщиков и себя. Достаточно непростое возобновление чемпионата с точки зрения результатов. А с точки зрения игры... Может, за исключением игры с «Арсеналом», где мы не так много моментов, как обычно, создали, но эту игру могли выиграть. Все-таки немножко удача не улыбалась нам.

– Вендел провел отличный матч, получил приз лучшему игроку встречи. Но был эпизод в первом тайме, когда он позволил себе на виду у всех довольно агрессивно пообщаться с вашим ассистентом.

– Это эмоции, ничего страшного. Мы же прекрасно понимаем, что агрессии в его словах не было – было недовольство своими действиями и чужими. Когда не все складывается так, как хотелось, конечно, все переживают, волнуются. У каждого игрока, тренера разная реакция. Нет равнодушных, все стараются играть и отдавать все силы победе. И в итоге мы получаем результат, который заслуживаем, – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».