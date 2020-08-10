Судья Казарцев о пенальти «Спартаку»: «Я был уверен. Перестал бы быть собой, если бы сказал: «Будет потише, если я не свистну»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Василий Казарцев видеоповторы Сочи Футбол

Арбитр Василий Казарцев, работавший на скандальном матче РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2), рассказал ютуб-каналу «Sports Интервью» о решении назначить пенальти в ворота красно-белых.

«Внутренне я был уверен, что это пенальти. Я был уверен в своем решении. Но я представлял, что начнется после игры, потому что это второй ключевой эпизод против одной и той же команды.

Судейское нутро не давало мне шанса прогнуться. Если бы я сам себя внутри переломил и сказал: «Как бы чего ни вышло, будет потише, если я не свистну», то, значит, я перестал бы быть самим собой.

Эпизод был не из типичных. Есть ситуации, когда судья грубо ошибается, и ВАР не может помочь», – сказал Казарцев.

В августе 2020 года Казарцев прошел проверку на полиграфе. В сентябре он был отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, а сейчас получает назначения. 

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Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)

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