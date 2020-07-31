Еськов о ВАР на матче «Спартака»: «Я обязан следовать решению Казарцева по протоколу. Это больше не пенальти, чем пенальти»

Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента на матче 1-го тура — (2:2), высказался о деталях судейства.

«Я разделяю точку зрения Казарцева. За нас переживают родственники. Мы обязаны идти по протоколу ВАР. Вмешиваемся мы только в очевидных ситуациях.

Я не могу сейчас принимать или не принимать чью-то точку зрения. Я выполнял свою работу в соответствии с регламентом. Я могу только следовать оценкам руководителя.

Что касается пенальти, это неочевидная ситуация, непростой эпизод для арбитра. Больше не пенальти, чем пенальти.

У нас есть много семинаров, регламент ВАР. Как бы мне не казалось, я обязан следовать протоколу. Когда я выполнял функции ВАР, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не пенальти? Да.

Не могу знать, почему вызывают на полиграф. Я открыт и не вижу никаких проблем. Был разговор, но ничего конкретного», – сказал Еськов в эфире .

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