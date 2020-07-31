Газизов о решении РФС по матчу с «Сочи»: «Спартак» удовлетворен, что действия Казарцева и Еськова признаны ошибочными»

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение РФС по спорным моментам в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на ВАР признаны ошибочными.

Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире «Матч ТВ», где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол ВАР. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», – сказал Газизов.

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