Газизов о решении РФС по матчу с «Сочи»: «Спартак» удовлетворен, что действия Казарцева и Еськова признаны ошибочными»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал решение РФС по спорным моментам в матче 1-го тура с «Сочи» (2:2).

«Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на ВАР признаны ошибочными.

Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире «Матч ТВ», где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол ВАР. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», – сказал Газизов.

РФС признал ошибкой 2-й пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи». Первый удар назначен верно

РФС заявил, что ВАР должен был вмешаться в моменте с Жиго и Немченко. Еськов говорил, что не имел права