Максим Калиниченко: «Спартак» убивали в матче с «Сочи». Мое мнение – было указание от кого-то»

Бывший игрок высказался о работе судей на матчах красно-белых.

– «Гинер все купил» – очень классная поговорка, наверное, лет на 10 была, да? Сейчас все-таки нету такого, конкретных каких-то убийств со стороны судей. Да, ошибаются, и на них все... Я в том числе пылесошу только в путь. Я их никогда не любил.

– «Спартак» не убивали тогда с «Сочи»?

– Да убивали, конечно. Ну, я не знаю почему, но тогда было – мое мнение – какое-то прямо указание от кого-то. На мой взгляд, это убийство. Не бывает такого, что одна-две-три игры подряд [засуживают], а там сколько их было – 7-8 подряд? Жопа какая-то.

– Да там больше истерик было, на самом деле. Например, с «Уфой»: что мяч на самом деле пересек линию, офсайд Жиго был пассивный.

– Восемь, ##### (блин – прим.), игр скандальные вещи с одной единственной командой. ##### (пофиг – прим.), что вокруг там было. «Спартак», ВАР, ошибки-херибки. Или ВАР тогда не было?

– Был-был.

– С ВАР даже ошибки. Как можно с «Сочи» эти, ##### (блин – прим.), пенальти поставить, объясните мне, пожалуйста? – заявил Калиниченко.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» – (2:2) судья назначил два пенальти в ворота московского клуба. Позднее его решения были признаны ошибочными.