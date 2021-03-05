Йоррит Хендрикс: «Российский чемпионат посильнее голландского»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия Йоррит Хендрикс Футбол

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс считает, что РПЛ сильнее нидерландской лиги.

– Ты выступал за ПСВ с девяти лет. Насколько трудно далось решение перебраться в незнакомую страну?

– Конечно, тяжело покидать клуб, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского.

Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития – моего и моей семьи, – сказал Хендрикс.

Россия упала на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это пока не трагедия, но вылет из топ-10 пугающе близок

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья