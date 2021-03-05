Йоррит Хендрикс: «Российский чемпионат посильнее голландского»

Полузащитник считает, что сильнее нидерландской лиги.

– Ты выступал за с девяти лет. Насколько трудно далось решение перебраться в незнакомую страну?



– Конечно, тяжело покидать клуб, которому отдал 17 лет. Но я захотел выйти из зоны комфорта и сделать шаг вперед. Российский чемпионат все же посильнее голландского.

Плюс как человек открываю для себя новую страну и новую культуру. Считаю, это полезно для саморазвития – моего и моей семьи, – сказал Хендрикс.

Россия упала на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это пока не трагедия, но вылет из топ-10 пугающе близок