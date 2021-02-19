Йоррит Хендрикс: «Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье». Пока я таких людей не встречал»

Полузащитник рассказал о первых месяцах в России.

– Назови самый смешной стереотип о России, с которым сталкивался на родине.



– Говорят, русские очень часто пьют водку и приговаривают: «На здоровье!» Пока я таких людей не встречал. Видимо, это все-таки выдумка.



А еще принято считать, что русские – закрытые и хмурые люди. Тут тоже не сходится: в «Спартаке» меня отлично приняли и помогают во всем.



Пока нашей семье все нравится. Холода, конечно, были серьезные, но дальше будет проще. Россия отличается от Западной Европы, зато в Москве все доступно и открыто. В отличие от Голландии, где по-прежнему очень серьезные ограничения из-за пандемии.



– Что уже видел в Москве?



– Стадион «Спартака», стадион «Динамо»… Я живу рядом с большим торговым комплексом – выбирался туда.

Плюс пару раз был в центре города. Только не спрашивайте про Красную площадь, ее я еще не видел.



– Как же так?



– Все из-за мороза. Ходили в итальянский ресторан рядом с Кремлем вместе с Йорданом [Ларссоном] – вот он, кстати, названивает: мы договорились съездить в кафе.

Еще были с семьей в ЦУМе. Но в холодную погоду гулять с детьми дальше не было никакого желания. Как-то проезжали мимо большого зоопарка. Как потеплеет, сразу свожу семью туда, – сказал Хендрикс.

«Спартак» вернулся! Промес из 2017-го, мощнейшие Соболев и Ларссон, шансы на ЛЧ – все плохо только в обороне