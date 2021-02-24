Йоррит Хендрикс: «Многие в Европе заблуждаются, недооценивая уровень РПЛ. Здесь хороший футбол»

Полузащитник высказался об уровне чемпионата России.

«Всегда хочется стартовать с побед. Поражения в Кубке России и чемпионате довлеют над нами, мы должны исправиться. У нас много амбиций и энергии, чтобы выложиться и начать выигрывать со следующих матчей. Трудно что-то сказать, потому что я сыграл всего две игры в России.

Думаю, что много кто недооценивает российскую лигу, насколько она жесткая. Физический уровень команд в порядке. В России хороший футбол – много кто в Европе заблуждается, когда недооценивает уровень , – сказал Хендрикс в интервью клубной пресс-службе.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.