Йоррит Хендрикс: «Многие в Европе заблуждаются, недооценивая уровень РПЛ. Здесь хороший футбол»

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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс высказался об уровне чемпионата России.

«Всегда хочется стартовать с побед. Поражения в Кубке России и чемпионате довлеют над нами, мы должны исправиться. У нас много амбиций и энергии, чтобы выложиться и начать выигрывать со следующих матчей. Трудно что-то сказать, потому что я сыграл всего две игры в России.

Думаю, что много кто недооценивает российскую лигу, насколько она жесткая. Физический уровень команд в порядке. В России хороший футбол – много кто в Европе заблуждается, когда недооценивает уровень РПЛ», – сказал Хендрикс в интервью клубной пресс-службе.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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